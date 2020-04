News

beyerdynamic PROJECT TIME Rabatt-Aktion verlängert

Unter dem Motto "PROJECT TIME" bietet beyerdynamic aktuell zahlreiche Kopfhörer der beliebten PRO-Serie zu günstigen Preisen an. Zu den Aktionsprodukten gehören u.a. der DT 990 Pro und der DT 770 Pro, außerdem gibt es limitierte Editionen der genannten Komponenten in attraktivem Schwarz. Hier geht es direkt zur Aktion bei beyerdynamic, ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie in unserem Special!

Die Rabattaktion wurde bis zum 29. April 2020 verlängert.

