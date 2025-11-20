News

beyerdynamic Black Week Deals mit Top-Angeboten, Gratis-Zugabe und bis zu 60% Rabatt

Bildquelle: beyerdynamic

Startschuss für die Black Week Deals bei beyerdynamic! Bis zum 30.11.2025 gibt es bei beyerdynamic einige unschlagbare Angebote und echte Schnäppchen mit Rabatten von teilweise über 60%. Ab 29 Euro versandkostenfrei!

Darüber hinaus warten zusätzliche Vorteile:

Gratis-Zugaben & exklusive Bundle-Angebote: Ab einem Einkaufswert von 299 Euro gibt es ein SPACE Speakerphone in Nordic Grey (UVP: 199 Euro) kostenlos zu jeder Bestellung.

Studio-Klassiker mit Zubehör zum halben Preis: Beim Kauf eines DT 770 PRO oder DT 990 PRO erhält man passende Ohrpolster oder Cases während der Aktion mit einem Preisnachlass von 50 Prozent.

Gaming-Headsets mit Gratis-Personalisierung: Die Modelle MMX 300 PRO und MMX 330 PRO können in der hauseigenen Manufaktur individuell konfiguriert werden – und während der Black Week Deals ist die Personalisierung gratis.

Außerdem gibt es exklusive Angebote auf bereits stark reduzierte Outlet-Artikel und aktuelle Bestpreise, die man ausschließlich im beyerdynamic Online-Shop findet:

Bis zum 30.11. warten dort täglich neue Highlights. Es lohnt sich also, während der Black Week Deals immer mal wieder einen Blick auf die aktuellen Aktionsangebote zu werfen. Ob Producer, Gamer oder Musikliebhaber – erstklassiges und langlebiges Audio-Equipment gibt es hier für jede Situation und jedes Anforderungsprofil.

Alle Infos im Überblick:

Wann? Noch bis zum 30.11.2025

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Outlet inbegriffen – zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Gratis-Zulage: Gratis SPACE Nordic Grey ab Bestellwert von 299 €

Letzte Chance: DT 880 & 990 Edition zum letzten Mal in der Manufaktur

Exklusive Bundle-Deals: DT 770 PRO & DT 990 PRO (alle Impedanzen, auch Black Edition) → 50% auf Ohrpolster oder Cases

Starke Rabatte & aktuelle Bestpreise am Markt im beyerdynamic-Onlineshop

All-Inclusive Konfiguration auf MMX 300 PRO Manufaktur & MMX 330 PRO Manufaktur

Limitierte/ begrenzte Stückzahl

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

