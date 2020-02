News

"Beverly Hills Cop 1-3" mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht die "Beverly Hills Cop"-Trilogie im April in einer neuen 3 Movie Collection auf Blu-ray Disc. Diese enthält die drei Action-Klassiker mit Eddie Murphy in remasterten Versionen sowie neuem Bonus-Material. Dabei handelt es sich um verschiedene Deleted Scenes, Interviews und "Behind the Scenes"-Material. Das Dreier-Set kommt am 09.04.2020 in den Handek.

Die Filme wurden in 4k remastert und zumindest der 1. und 3. Teil wurden auch im deutschen iTunes Store in Ultra HD veröffentlicht. Pläne für eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung sind aber noch nicht bekannt. Vielleicht lässt sich Paramount damit noch ein wenig Zeit bis der vierte Teil fertig ist, der von Netflix produziert werden soll.

