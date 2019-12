News

"Beverly Hills Cop 1 & 3" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store

Apple bietet jetzt die "Beverly Hills Cop"-Filme in 4K und Dolby Vision im iTunes Store an. Dort sind zumindest der erste und dritte Teil in 4K erhältlich während "Beverly Hills Cop II" momentan lediglich in HD verfügbar ist. Alle drei Filme sind als "Beverly Hills Cop Trilogy" derzeit auch für 12,99 EUR im Angebot.

Eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung der Action-Klassiker mit Eddie Murphy ist anscheinend derzeit nicht geplant. Selbst in den USA soll am 14.01.2020 lediglich ein remastertes Blu-ray-Set erscheinen. "Beverly Hills Cop 4" ist bereits in Planung, wird aber von Netflix produziert.

Weitere Angebote bei Apple:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.