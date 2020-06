News

"Batman"-Regisseur Joel Schumacher ist tot

Der Hollywood-Regisseur Joel Schmacher ist am 22.06.2020 im Alter von 80 Jahren in New York an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Einem größeren Publikum bekannt wurde Schumacher mit "St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief" (1985). Seine größten Erfolge hatte Schumacher in den 1990er Jahren. Schumacher führte u.a. bei bei "Batman Forever" und "Batman & Robin" Regie. Zu weiteren bekannten Filmen gehören u.a. "Flatliners", der Vampir-Thriller "The Lost Boys" und das Michael Douglas-Drama "Falling Down - Ein ganz normaler Tag".

Ab 2000 folgten dann noch Filme wie "Nicht auflegen" (2002), "Das Phantom der Oper" (2004) und "Trespass - Auf Leben und Tod" (2011). Danach wurde es etwas stiller um Joel Schumacher, der 2013 noch zwei Episoden für die Serie "House of Cards" drehte.

