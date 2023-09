News

"Barbie" jetzt als 4K-Streaming "Heimkino-Premiere" bei Amazon Prime Video & Apple

Warner bietet "Barbie" jetzt als Heimkino-Premiere zum Streaming in 4K & HDR u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Bei Apple ist neben Unterstützung für Dolby Vision auch ein deutscher Dolby Atmos-Mix dabei.

Die Komödie mit Margot Robbie und Ryan Gosling wird voraussichtlich am 26.10.2023 auch auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc sowie als limitiertes Steelbook in beiden Blu-ray-Formaten veröffentlicht. Die Blu-ray Disc von "Barbie" wird in der Erstauflage im orangefarbenen Keep Case angeboten. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes geplant.

