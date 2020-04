News

"Bad Boys for Life": Finale Details zur 4K Ultra HD Blu-ray

Sony hat jetzt auch in Deutschland die Details zur Ausstattung der Ultra HD Blu-ray von "Bad Boys for Life" bekannt gegeben. Ebenso wie bei der IMAX Enhanced Ultra HD Blu-ray in den USA wird die 4K-Edition auch hierzulande mit einem englischem DTS:X-Mix ausgestattet sein. Der deutsche Ton wird als DTS HD MA 5.1-Tonspur präsentiert.

"Bad Boys for Life" erscheint am 28.05.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Auf digitalen Plattformen wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erscheint "Bad Boys 3" bereits am 14.05.2020 auch in 4K. Apple bietet den Film inklusive Dolby Vision & Dolby Atmos-Sound an.

Bad Boys for Life (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (DTS:X)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonus-Material:

Erweiterte & Alternative Szenen

Outtakes & Patzer

Fahr oder stirb: Das Making-of zu Bad Boys for Life

Komplizen: Hinter den Kulissen

ES WIRD ZEIT: DER DRITTE TEIL DER SERIE

Easter Eggs

Bad Boys for Life (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonus-Material:

Erweiterte & Alternative Szenen

Outtakes & Patzer

Fahr oder stirb: Das Making-of zu Bad Boys for Life

Komplizen: Hinter den Kulissen

ES WIRD ZEIT: DER DRITTE TEIL DER SERIE

Easter Eggs

