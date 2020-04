News

"Bad Boys for Life" 9 Minuten Blu-ray & 4K Ultra HD Blu-ray-Preview online

Sony hat in den USA eine Vorschau auf "Bad Boys for Life" veröffentlicht. Das bei YouTube veröffentlichte Preview zeigt die ersten neun Minuten aus dem Film:

In den USA erscheint "Bad Boys for Life" bereits am 21.04.2020 als IMAX Enhanced Ultra HD Blu-ray inklusive englischem DTS:X-Mix. Zum Bonus-Material gehört neben verschiedenen Hintergrund-Featurettes und "Deleted Scenes" auch ein alternatives Ende.

In Deutschland erscheint "Bad Boys for Life" am 28.05.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Auch wenn Sony hierzulande "IMAX Enhanced" bislang nicht vermarktet, ist ähnlich wie bei "Zonbieland: Doppelt hält besser" auf der deutschen Ultra HD Blu-ray ebenfalls mit dem englischen DTS:X-Mix zu rechnen.

Auf digitalen Plattformen wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erscheint "Bad Boys 3" bereits am 16.05.2020 auch in 4K. Apple bietet den Film inklusive Dolby Atmos-Mix an.

Bereits erhältlich:

Bad Boys for Life (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonus-Material:

Extended & Alternative Szenen

Outtakes

Alternatives Ende

Mehrere Making of-Featurettes

Easter Eggs

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.