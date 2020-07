News

AVM: Neue FRITZ!Box 6850 LTE und FRITZ!Box 6850 5G

AVM bringt in Kürze die neue FRITZ!Box 6850 LTE für Internet via Mobilfunk mit bis zu 150 MBit/s in den Handel. Der neue Router funkt in zehn LTE- sowie drei UMTS-Frequenzen und nutzt Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s. Der Router bietet die von den Fritz!Boxen bekannten Netzwerk-Features und verfügt über vier Gigabit LAN-Ports und einen USB 3.0-Anschluss. Auch im Ausland ist die kompakte FRITZ!Box 6850 LTE via Roaming mobil einsetzbar.

Ausserdem will AVM bis zum Jahresende die FRITZ!Box 6850 5G für den neuen 5G Mobilfunkstandard 5G auf den Markt bringen.

Die FRITZ!Box 6850 LTE soll 189 EUR kosten. Der Preis für die FRITZ!Box 6850 5G ist noch offen.

FRITZ!Box 6850 LTE - Technische Daten

LTE-Router CAT4 mit 2x2 MIMO

LTE-Support für FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28

LTE-Support für TDD Band 38, 40, 41

UMTS/HSPA+ Support für Band 1, 5, 8

Zwei SMA-Anschlüsse für das Anbringen von externen Antennen

SIM-Slot für Mini-SIM-Format

Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s

Vier Gigabit-LAN-Ports und 1 USB-3.0-Anschluss

Telefonanlage für Festnetztelefonie über Mobilfunk (All-IP)

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Anschluss für analoges Telefon oder Fax sowie bis zu 10 IP-Telefone ( zum Beispiel FRITZ!App Fon)

Unterstützung für Türsprechanlagen mit integriertem SIP-Client oder a/b-Schnittstelle

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u.v.m.

