Audiolab Streamer & CD-Transport-Aktion mit 50% Rabatt

Bildquelle: Audiolab / IAD

Audiolab bietet für seine 7000- und 9000-Serie eine attraktive Bundle-Aktion an. Noch bis zum 11. Januar 2026 erhält man beim Kauf eines Audiolab Vollverstärkers 7000A oder 9000A den passenden CD-Transport oder Netzwerk-Streamer derselben Serie zum halben Preis. Die Ersparnis wird direkt beim Kauf abgezogen, eine Registrierung oder sonstige weitere Schritte sind nicht notwendig.

Die Audiolab-Bundle-Aktion ist ausschließlich bei teilnehmenden Fachhändlern verfügbar:

Audiolab 7000

Die Audiolab 7000-Serie setzt sich zwischen der etablierten 6000-Serie und der Referenz-Baureihe 9000. Moderne Schnittstellen, Flexibilität und einfaches Händling stehen, neben hoher akustischer Performance, im Fokus. Der Vollverstärker 7000A ist mit einer diskret aufgebauten Class-AB-Endstufe bestückt und liefert 70 Watt an 8 Ohm. Ergänzend dazu stehen der 7000CDT (UVP: 649 Euro) – ein präzise arbeitender CD-Transport – sowie der Netzwerk-Streamer 7000N Play (UVP: 649 Euro) bereit. Beide Geräte sind technisch und optisch so abgestimmt, dass sie als geschlossenes, harmonisches System auftreten.

Audiolab 9000

Die Referenzklasse liefert maximale Präzision, Kontrolle und authentischen Sound. Zentrale Komponente ist hier der 9000A-Stereovollverstärkers (UVP 2.299 Euro) mit umfangreichen Anschlüssen und ebenso kraftvoller wie feinauflösender Wiedergabe. In Kombination mit dem puristischen 9000CDT (UVP 1.199 Euro oder dem modernen Netzwerk-Streamer 9000N (UVP: 2.7999 Euro) bildet sich eine Kette, die hohe audiophile Ansprüche erfüllt.

