Auch Amazon Prime Video reduziert Bitraten in Europa

Amazon Prime Video reduziert ebenso wie Netflix seine Streaming-Bitraten in Europa. In Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden und Internetanbietern sollen dadurch Bandbreiten-Engpässe im Internet verhindert werden. Amazon macht keine Angaben dazu, in welchem Umfang genau die Video-Bitrate für das Streaming-Angebot reduziert wird. Laut Angaben des Streaming-Anbieters soll aber trotz niedriger Bitraten die Qualität des Streaming-Angebots erhalten bleiben.

