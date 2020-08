News

“Artemis Fowl" startet bei Disney+ in Deutschland

Disney zeigt "Artemis Fowl" auch in Deutschland ab dem 14.08.2020 exklusiv beim Streaming-Dienst Disney+.

Kenneth Branaghs Verfilmung der Romanreihe von Eoin Colfer sollte ursprünglich am 11.06.2020 in den deutschen Kinos starten. Der Termin wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber gestrichen. In den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Italien hatte Disney "Artemis Fowl" bereits am 12.06.2020 bei Disney+ veröffentlicht.

Das Fantasy-Abenteuer wird zunächst ausschließlich bei Disney+ verfügbar sein. Pläne für eine Veröffentlichung auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray wurden noch nicht angekündigt.

www.disneyplus.com

