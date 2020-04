News

“Artemis Fowl" exklusiv bei Disney+ statt im Kino

Disney streicht den Kinostart von "Artemis Fowl". Kenneth Branaghs Verfilmung der Romanreihe von Eoin Colfer sollte eigentlich am 11.06.2020 in den deutschen Kinos starten. Stattdessen wird der Film exklusiv bei Disney+ zu sehen sein und damit der erste Kino-Film, der bei Disneys neuem Streaming-Dienst seine Premiere erlebt. Disney produziert zwar bereits zahlreiche "Originals" für Disney+. Dabei handelt es sich aber meist um kleinere Film-Produktionen oder einzelne Prestige-Titel wie die Star Wars-Serie "The Mandalorian". Der genaue Starttermin von "Artemis Fowl" bei Disney+ ist noch offen.

Disney+ ist für 7 Tage gratis nutzbar. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.