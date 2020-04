News

“Artemis Fowl" ab Juni bei Disney+

Disney kündigt nach der Streichung des Kinostarts von "Artemis Fowl" jetzt an, dass der Film ab dem 12.06.2020 beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein soll.

Disney bestätigte diesen Termin allerdings bislang nur für die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande und Italien.

Ob "Artemis Fowl" zu diesem Zeitpunkt auch bei Disney+ in Deutschland veröffentlicht wird, ist noch offen. Kenneth Branaghs Verfilmung der Romanreihe von Eoin Colfer sollte ursprünglich am 11.06.2020 in den deutschen Kinos starten.

www.disneyplus.com

