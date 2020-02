News

ARD schaltet SD-Programme 2021 ab

Die ARD stellt zum Januar 2021 die Verbreitung ihrer Gemeinschaftsprogramme in SD-Qualität per Satellit ein. Ab diesem Zeitpunkt werden die Programme via Astra 19.2° Ost ausschließlich in HDTV ausgestrahlt. Die Entscheidung betrifft die gemeinschaftlichen ARD-Programme Das Erste, tagesschau24, ONE und ARD-alpha. Wann die SD-Abschaltung der weiteren Sender wie z.B. der "Dritten Programme" erfolgen soll, ist noch offen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.