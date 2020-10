News

Apple TV+ zeigt Bruce Springsteen-Doku "Letter To You"

Apple TV+ zeigt ab dem 23.10.2020 die Dokumentation “Bruce Springsteen’s Letter to You”. Der Film erscheint parallel zum Verkaufsstart des gleichnamigen Bruce Springsteen-Albums und ist eine Mischung aus Hintergrund-Dokumentation und Live-Album. Insgesamt zehn Titel aus dem Album werden als Live-Performance mit der "E Street Band" gezeigt.

"Letter To You" ist das erste Bruce Springsteen-Aöbum seit "Born in the U.S.A.", welches zusammen mit der "E Street Band" aufgenommen wurde und neben neuen Songs sind auch bislang unveröffentlichte Kompositionen aus den 1970er Jahren zu hören.



