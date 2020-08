News

Apple TV+ bietet vergünstigte Streaming-Bundles an

Apple bietet im Rahmen seiner "Apple Channels" jetzt auch vergünstigte Streaming-Bundles an. In den USA können Abonnenten von Apple TV+ die beiden Pay TV-Pakete von "CBS All Access" und "Showtime" für 9,99 USD im Monat dazubuchen. Ohne Apple TV+ Abo kosten die beiden Pay TV-Angebote von Viacom CBS 20,98 USD pro Monat.

In den letzten Woche gab es bereits zahlreiche Medienberichte, wonacht Apple verstärkt Bundle-Vorteile für das Abonnement mehrerer Dienste anbieten könnte. Unter dem Namen "Apple One" sol dabei eine Kombination von Angeboten wie Apple Music und Apple TV+ mit leichtem Preisanreiz vorgesehen sein. Apple hat solch ein Bundle aber bislang noch nicht selbst offiziell angekündigt.

Auch in Deutschland gibt es bei Apple TV+ nach dem Vorbild der Amazon Channels weitere Pay TV-Angebote gegen Aufpreis. Im Unterschied zum recht großen Angebot in den USA fällt die Auswahl der "Apple Channels" in Deutschland mit gerade einmal sieben Channels wie STARZPLAY, HISTORYPLAY oder ZDF Krimi aber weiterhin sehr überschaubar aus.

