Apple TV bekommt 4K Airplay & "Bild in Bild"-Modus

Apple hat heute im Rahmen der WWDC auch neue Funktionen für die Apple TV-Box angekündigt. Mit dem tvOS 14-Betriebssystem bekommt die Multimedia-Box von Apple u.a. einen "Bild in Bild"-Modus, mit dem sich das Bild einer Anwendung in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm anzeigen lässt. Mit "AirPlay" lassen sich in Zukunft auch 4K-Videos auf die Apple TV 4K-Box streamen. Ausserdem gibt es in tvOS 14 ein Kontroll-Zentrum zum Benutzerwechsel und Unterstützung für verschiedene XBox Game-Controller.

Apple wird tvOS 14 voraussichtlich im Herbst 2020 veröffentlichen.

