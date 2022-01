News

Ankündigung: Zahlreiche Berichte über lieferfähige Komponenten aufgrund der momentanen Situation im Hardwarebereich

Die aktuelle Situation ist für viele Stereo-, Mehrkanal- und Streaming-Liebhaber äußerst unerfreulich. Nicht nur, dass die Corona-Krise seit Jahresanfang 2020 das tägliche Leben bestimmt, auch die sehr schlechte Liefersituation vieler Komponenten - aktive Lautsprecher, AV-Verstäker-/Receiver, Stereo-Streaming-Verstärker zum Beispiel - wirft lange Schatten voraus und stört bereits seit Monaten die Einkaufsfreude. Uns ist aus der Branche zu Ohren gekommen, dass manche Hersteller erst in circa 18 Monaten mit einer Verbesserung der Lage rechnen.

Ob es nun so kommt oder nicht, das möchten wir nicht beurteilen. Was aber feststeht: Es gibt auch sehr interessante und beliebte Produkte, die man sofort bekommen kann. Darum wird es in der nächsten Zeit viele Specials zu lieferfähigen Produkten geben, um Ihnen, liebe Leserschaft, einen zumindest teilweise Überblick zu geben, wo man auch in der momentanen Krise einkaufen kann, ohne mit ellenlangen Wartezeiten konfrontiert zu werden.

In den Specials gibt es selbstverständlich auch immer wichtige Informationen zu den Geräten und, falls die Komponente auch bei uns getestet wurde, kurze Einschätzungen und Beurteilungen. Und jetzt wünschen wir unserer Leserschaft viel Spaß beim Lesen und - bitte bleiben Sie gesund.

Ankündigung: Carsten Rampacher

Datum: 13. Januar 2022

