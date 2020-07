News

"Aniverse – your anime channel" neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video erweitert seine Film & Serien-Auswahl um einen weiteren Amazon Channel im Anime-Bereich. Aniverse – your anime channel kann ab sofort für 6,81 Euro im Monat zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft in Deutschland und Österreich hinzugebucht werden und ist monatlich kündbar. Prime-Mitglieder können den neuen On-Demand-Channel 14 Tage kostenlos testen.

Auf Aniverse stehen über 35 Anime-Franchises mit gesamt mehr als 22.460 Minuten Screening Time zum Abruf zur Verfügung Der Streaming Kanal vereint die Inhalte von KSM Anime mit denen anderer Publisher wie peppermint oder Anime House. Das Angebot an Anime-Filmen und -Serien in deutscher Synchronisation umfasst zunächst Serien und Filme wie z.B. Darker than black, Overlord, Charlotte, Digimon Adventure Tri., Noragami oder Fate/Zero. Das Angebot des Aniverse Channels soll ab September wöchentlich ausgebaut und vergrößert werden.

