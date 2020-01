News

"Angel Heart" als Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht die Ultra HD Blu-ray von "Angel Heart" in einer neuen Steelbook-Edition. Diese erscheint am 02.04.2020 in einer limitierten Auflage. Bereits seit dem letzten Jahr ist der Film von Alan Parker aus dem Jahr 1987 mit Mickey Rourke und Robert De Niro als Ultra HD Blu-ray mit Standard-Verpackung erhältlich.

Angel Heart (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1 (Dolby Vision)

Sprachen/Ton: Deutsch, Englisch (Stereo DTS-HD MA)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch

EXTRAS

Einführung und Audiokommentar von Regisseur Alan Parker, Interview mit Alan Parker, Starinfos, Behind the Scenes, 3 Making Ofs, Fotogalerie, Trailer, Wendecover

Anzeige

