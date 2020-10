News

Amazon verschenkt 10 EUR-Gutschein zum Prime Day

Amazon.de bietet zum Prime Day 2020 einen 10 EUR-Gutschein als Geschenk an. Dazu muss lediglich ein 100 EUR Gutschein erworben werden, der in digitaler Form auch direkt zum Einkauf eingesetzt werden kann. Die ersten 50.000 Prime-Kunden, die sich auf der Aktions-Seite für das Angebot freischalten und einen Gutschein im Wert von mindestens 100 EUR kaufen, erhalten 2 Tage später per E-Mail den 10 EUR Gutschein, der dann für weitere Einkäufe bis zum 30.11.2020 eingesetzt werden kann:

100 EUR Gutschein kaufen, 10 EUR geschenkt (für die ersten 50.000 Teilnehmer)

Der Prime Day 2020 mit Sonderangeboten für Amazon Prime-Mitglieder läuft vom Dienstag, dem 13. Oktober bis Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr:

Alle Amazon-Angebote auf einen Blick

