News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Amazon Top 4K Ultra HD Blu-rays mit Spar-Rabatt

Amazon.de bietet derzeit einige Blu-ray Discs & Ultra HD Blu-rays mit einem individuellen Spar-Rabatt an, der direkt an der Kasse abgerechnet wird. Die entsprechenden Titel sind an einem Hinweis in grüner Schrift zu erkennen, der z.B. auf der Produktseite der Zack Snyder's Justice League Ultra HD Blu-ray so formuliert ist: "Sparen Sie 3,77 € an der Kasse".

Wie lange die Angebote gelten, ist nicht bekannt. Neben den hier aufgelisteten Filmen sind im Amazon-Sortiment wahrscheinlich auch noch weitere Blu-ray Discs und Ultra HD Blu-rays mit Spar-Rabatt zu finden. Die Preise können sich auch jederzeit ändern.

Weitere Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Angebote