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Amazon: Star Wars "3 für 2" mit Blu-rays & 4K-Filmen
07.01.2021 (Angebote / Aktionen / Anzeigen)
Amazon.de legt die "3 für 2"-Aktion mit "Star Wars"-Filmen im Sparpaket neu auf. Zur Auswahl stehen "Star Wars"-Filme auf Blu-ray Disc, 4K Ultra HD Blu-ray und DVD, die im Dreierpack im Idealfall 33% günstiger zu bekommen sind:
- 3 für 2: Star Wars im Sparpaket (bis 16.01.)
Weitere Aktionen
- Sony 4K Ultra HD Blu-rays ab 15,99 EUR
- 2 Blu-ray Discs für 15 EUR (bis 24.01.)
- 3 DVDs für 15 EUR (bis 24.01.)
- Mediabooks: 3 für 2 (bis 10.01.)
- 3 Blu-ray Discs für 18 EUR (bis 10.01.)
Weitere Angebote
- Blu-ray Discs für je 5-6 EUR
- 4K Ultra HD Blu-rays unter 20 EUR
- Filme ab 0,97 EUR im Verleih bei Amazon Prime Video
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