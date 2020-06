News

Amazon Sofort-Rabatt für viele Blu-ray Discs & 4K Ultra HD Blu-rays

Amazon.de nimmt im Film & Serien-Bereich bereits jetzt teilweise für Blu-ray Discs und Ultra HD Blu-rays die Mehrwertsteuer-Senkung durch einen Sofort-Rabatt vorweg. Nicht bei allen, aber bereits bei vielen Titeln gibt es an der Kasse einen automatischen Spar-Rabatt. Bei den enstprechenden Artikeln wird der Verkaufspreis normal ausgewiesen. Es befindet sich aber ein Hinweis in der Form "Sparen Sie 0,38 € an der Kasse" auf vielen Produktseiten im gesamten Film & Serien-Sortiment.

Zum Teil hat Amazon aber auch die Preise direkt reduziert weswegen aktuell viele Filme & Serien mit "krummen Preisen" angezeigt werden:

Vom 01. bis 15. Juli 2020 präsentiert Amazon ausserdem tausende Sommer-Angebote mit bis zu 40 Prozent Rabatt unter www.amazon.de/angebote.

