News
Werbung: Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
Amazon reduziert "Hobbit" & "Zurück in die Zukunft" 4K Ultra HD Blu-rays
07.02.2021 (Anzeige)
Amazon.de reagiert auf die 19% Mehrwertsteuer-Aktion von SATURN und bietet die "Hobbit" und "Zurück in die Zukunft" Ultra HD Blu-ray-Boxsets sowie weitere Blu-ray Discs & Ultra HD Blu-rays zu reduzierten Preisen an:
- Der Hobbit: Extended Edition Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] für 48,73 EUR
- Zurück in die Zukunft I-III [4K Ultra HD Blu-ray] für 37,81 EUR
- Blade Runner 2049 [4k Ultra HD Blu-ray] für 13,86 EUR
- Beverly Hills Cop [4K Ultra HD Blu-ray] für 18,48 EUR
- INXS: Live Baby Live [4K Ultra HD Blu-ray] für 18,48 EUR
- Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers [Blu-ray] für 12,64 EUR
- 21 Bridges [Blu-ray] für 7,39 EUR
- Unhinged - Ausser Kontrolle [Blu-ray] für 13,44 EUR
Aktuelle Amazon Blu-ray & Ultra HD Blu-ray-Aktionen
- 4 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR (bis 07.02.) u.a. mit
- 4 Blu-rays für 30 EUR (bis 07.02.) u.a. mit
- Winterangebote: Filme & Serien stark reduziert (bis 07.02.)
- 4K Ultra HD Blu-ray & 3D-Winterangebote (bis 07.02.)
- Blu-ray Disc-Winterangebote (bis 07.02.)
- 10 Blu-ray Discs für 50 EUR (bis 07.02.)