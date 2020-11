News

Amazon reagiert mit Sofort-Rabatt auf Media Markt & SATURN "Singles Day"-Aktion

Amazon.de reagiert auf Media Markt und SATURN und bietet ebenfalls teilweise 11% Sofort-Rabatt auf einzelne direkt lieferbare Produkte an - auch ohne Prime-Mitgliedschaft. Die im Shop angezeigten Preise sind zunächst unverändert. Der Abzug erfolgt erst am Ende der Bestellung.

Qualifizierte Artikel findet man u.a. über die Gesamtübersicht der Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs im Amazon-Sortiment und über die Produkt-Detail-Seiten. So wird z.B. bei der Game of Thrones Ultra HD Blu-ray-Komplett-Box der Hinweis "Sparen Sie 16,12 € an der Kasse" angezeigt.

Bei Stichproben konnten wir auch einzelne Sofort-Rabatte bei CDs, LPs, Video-Games und im Elektronik-Bereich finden:

"Frühe Black Friday Angebote" bei Amazon.de

Alle Amazon-Angebote auf einen Blick

