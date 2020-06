News

Amazon Prime Video zeigt Fußball-Bundesliga-Relegation live

Amazon Prime Video wird ab dem 2. Juli die für den Auf- oder Abstieg in die Fußball-Bundesliga entscheidenden Relegationsspiele live übertragen: Ab 20:30 Uhr sehen Prime-Mitglieder das Relegations-Hinspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim live. Das Rückspiel überträgt Amazon Prime Video am 6. Juli. Die Relegationsentscheidungen zur zweiten Bundesliga folgen am 7. und 11. Juli jeweils ab 18:15 Uhr.

