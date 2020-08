News

Amazon Prime Video: Trailer für "The Boys - Staffel 2" online

Amazon Prime Video zeigt ab dem 04.09.2020 die zweite Staffel von "The Boys" in Ultra HD und HDR. Neben einem neuen Trailer wurde jetzt auch die offizielle Synopsis zur Fortsetzung der Serie veröffentlicht:

Darum geht es in der zweiten Staffel:

„Die Jungs“ starten im absoluten Chaos in die abgedrehte zweite Staffel: Sie sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden – genannt Supes – gejagt und sind verzweifelt bemüht sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen. Hughie (Jack Quaid), Mother‘s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) und Kimiko (Karen Fukuhara) sind untergetaucht und versuchen sich an ihr neues Leben zu gewöhnen, Butcher (Karl Urban) ist verschwunden. Starlight (Erin Moriarty) muss ihren Platz in „The Seven“ finden, während Homelander (Antony Starr) sich zum Ziel setzt, die vollständige Kontrolle zu übernehmen. Seine Machtposition wird jedoch durch eine neue Superheldin in der Reihe der Supes bedroht: Stormfront (Aya Cash) kennt sich mit Social Media aus und verfolgt eine ganz eigene Agenda. Als wäre das nicht genug, taucht mit einer Gruppe Superschurken eine neue Bedrohung auf der Bildfläche auf und schlägt Wellen. Vought versucht derweil aus der Paranoia der Nation bestmöglich Kapital zu erwirtschaften.

Die acht Episoden der ersten Staffel von "The Boys" sind weiterhin in Ultra HD und HDR abrufbar. Auf geeigneten Geräten ist die Serie auch mit HDR10+ zu sehen:

