Amazon Prime Video bestätigt zweite "Hunters"-Staffel

Amazon Prime Video setzt die Thriller-Serie "Hunters" mit Al Pacino fort und wird eine zweite Staffel produzieren. Die erste Staffel des Amazon Originals von "Get Out"-Regisseur Jordan Peele über einer Truppe von Nazi-Jägern in New York 1977 ist seit Februar bei Amazon Prime Video zu sehen. Zum Inhalt und geplanten Start der zweiten Staffel machte Amazon noch keine Angaben.

