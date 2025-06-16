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Amazon Prime für Jugendliche zum halben Preis

Amazon startet ein neues Amazon Prime-Abo für Studierende und junge Erwachsene im Alter von 18-22 Jahren. Diese erhalten Amazon Prime inklusive Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming inklusive Twitch, Amazon Photos und allen weiteren Leistungen wie Gratis-Versand zum halben Preis. Konkret kostet das Abo lediglich 4,49 EUR statt 8,99 EUR im Monat oder alternativ im Jahresabo für 44,90 EUR. Außerdem ist das erste halbe Jahr umsonst.

Während "Prime Student" bislang nur für Studierende und Auszubildende angeboten wurde, gilt das neue Angebot für alle 18 bis 22-Jährigen in Deutschland unabhängig von ihrem Ausbildungsstatus. Studierende und Auszubildende, die älter als 22 Jahre sind, können wie bislang mit dem entsprechenden Nachweis für maximal fünf Jahre die vergünstigte Prime-Mitgliedschaft beziehen.

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