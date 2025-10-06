News
Amazon Prime Deal Days 4K & Blu-ray-Schnäppchen
07.10.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Im Rahmen der Amazon Prime Deal Days präsentiert Amazon bis Mittwoch Abend für Prime-Abonnenten auch wieder zahlreiche Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs zu reduzierten Preisen. Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht:
- 4K Ultra HD Blu-ray-Angebote
- Blu-ray Disc-Angebote
- Spare 25% beim Kauf von drei Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 06.11.)
Update: Amazon hat jetzt noch zwei alternative Übersichtsseiten für die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Angebote veröffentlicht:
- Prime Big Deal Days: Sonderangebote für 4K, DVD & Blu-ray
- Prime Big Deal Days: Top-Titel aus Filme & TV-Serien
Ausgewählte Highlights:
- Gladiator II - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- Maxxxine - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,47 EUR
- Timecop - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 28,47 EUR
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 28,97 EUR
- Die Maske des Zorro - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 28,47 EUR
- Starman - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- Herz aus Stahl - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,27 EUR
- The Expandables 1-4 [4K Ultra HD Blu-ray] 35,47 EUR
- Der Hobbit-Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 30,97 EUR
- Zurück in die Zukunft Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- Avatar: The Way of Water [4K Ultra HD Blu-ray] 23,97 EUR
- Amazon Prime Deal Days bei Amazon.de (7.-8.10.)
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.