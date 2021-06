News

Amazon Prime Day: Echo Dot ab 19,99 EUR + Gratis 6 Monate Amazon Music Unlimited

Amazon bietet zum Amazon Prime Day u.a. den Amazon Echo Dot in verschiedenen Ausführungen ab 19,99 EUR für Amazon Prime Kunden an. Dabei stehen sowohl der Echo Dot der 4. Generation als auch der Vorgänger der 3. Generation zur Auswahl. Daneben sind auch verschiedene Echo-Bundles im Angebot, die z.B. ein 6 Monate Gratis-Abo von Amazon Music Unlimited umfassen. Beim Kauf wird dieses Abo sofort gestartet. Wer Amazon Music Unlimited-Abo nach sechs Monaten nicht kostenpflichtig fortsetzen möchte, sollte dieses vorher kündigen:

Amazon Prime Day-Angebote bis 22.06. 23:59 Uhr

Der Prime Day 2021 startet am Montag, den 21. Juni, um Mitternacht und läuft bis einschließlich Dienstag, den 22. Juni, für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und zahlreichen weiteren Ländern auf der ganzen Welt. Geplant sind u.a. Technik-Angebote von Samsung, Canon, Microsoft, Logitech, Huwawei und LG. Die Teilnahme am Amazon Prime Day ist auch mit einem Amazon Prime Abo innerhalb des kostenlosen 30 Tage Probezeitraums möglich.

Wenn Sie über neue Amazon Prime Day-Angebote informiert werden möchten, besuchen Sie regelmäßig AREA DVD für unsere umfassende Berichterstattung mit hoffentlich vielen guten Schnäppchen.

Amazon zeigt auf seiner Website meist auch die genaue Dauer der Prime Day-Angebote an. Dennoch kann es vorkommen, dass einzelne Angebote bereits vorzeitig beendet oder Preise angepasst werden.

