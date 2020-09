News

Amazon Prime Day am 13. & 14. Oktober - erste Angebote bereits jetzt

Amazon hat den Prime Day offiziell für den 13. und 14. Oktober mit mehr als einer Million Angeboten für Prime-Mitglieder angekündigt. Der Prime Day 2020 startet am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und endet am Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan, Italien, Indien, Frankreich, China, Kanada, Belgien, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und – neu in diesem Jahr – der Türkei und Brasilien.

Bereits ab heute gibt es erste Vorab-Angebote unter www.amazon.de/primeday:

Prime Day 2020 bei Amazon.de

Alle Amazon-Angebote auf einen Blick

