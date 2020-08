News

Amazon Prime Day 2020 erst im 4. Quartal

Amazon.de wird auch in diesem Jahr wieder ein Prime Day-Event mit exklusiven Angeboten für Amazon Prime-Mitglieder veranstalten. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie wird der Amazon Prime Day aber nicht wie in den Jahren zuvor im Juli sondern erst im Herbst stattfinden. In der letzten Woche erklärte Amazon-Finanzvorstand Brian Olsavsky während einer Investoren-Konferenz, dass der Amazon Prime Day 2020 erst im 4. Quartal stattfinden soll. Die Schnäppchen-Aktion ist daher frühestens im Oktober zu erwarten. Eine Ausnahme bildet Indien. Dort wird der Prime Day bereits vom 06.-07.08.2020 stattfinden.



Eine offizielle Website zum Amazon Prime Day gibt es bereits in Deutschland. Auf dieser wird aber bislang noch kein konkreter Termin für das Schnäppchen-Event genannt:

Alle Amazon-Angebote auf einen Blick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.