News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Amazon präsentiert Osterangebote ab Montag

Amazon.de startet am Montagmorgen die Oster-Angebote-Aktion 2021. Dann wird es wieder in größerem Umfang täglich aktualisierte Angebote aus allen Produktbereichen geben und es ist auch wieder mit neuen Film & Serien-Aktionen zu rechnen, da die aktuellen Aktionen mit Blu-ray Discs, 4K Ultra HD Blu-rays & DVDs am Sonntag auslaufen.

Amazon selbst hat bislang noch keine Angaben zu den geplanten Angeboten & Einzelaktionen gemacht. Wir werden laufend über die neuesten Schnäppchen berichten sobald diese verfügbar sind.