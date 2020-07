News

Amazon: Neue offizielle Prime Day 2020-Infos

Amazon.de wird auch in diesem Jahr wieder ein Prime Day-Event mit exklusiven Angeboten für Amazon Prime-Mitglieder veranstalten. Die weltweite Corona-Pandemie hat den Zeitplan allerdings etwas durcheinander gebracht. So wird der Prime Day 2020 nicht wie in den Jahren zuvor im Juli sondern erst etwas später stattfinden. Via Twitter bestätigte Amazon Deutschland jetzt offiziell den Prime Day für dieses Jahr und gab erste Infos bekannt:

2020 bringen wir PrimeDay-Rabatte später als gewöhnlich zu den Mitgliedern. Denn die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden & Verkaufspartner hat für uns höchste Priorität. Der PrimeDay in Indien findet vom 6. - 7.8. statt, Details für den Rest der Welt geben wir bald bekannt.

Eine offizielle Website zum Amazon Prime Day gibt es bereits. Auf dieser wird aber bislang noch kein konkreter Termin für das Schnäppchen-Event genannt:

