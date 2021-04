News

Amazon: Letzte Chance bei 4K Ultra HD Blu-ray "3 für 2"-Aktion & "10 Blu-ray Discs für 50 EUR"

Amazon.de bietet im Rahmen der aktuellen "3 für 2"-Aktion nur noch bis Ende der Woche fast 90 Ultra HD Blu-rays im Ultra HD/Blu-ray/Blu-ray 3D-Set zum reduzierten Sparpaket-Preis an. Beim Kauf von drei 4K-Filmen lassen sich im Idealfall bis zu 33% sparen. So sind bei der Multibuy-Aktion rechnerische Einzelpreise von bis zu 12 EUR erzielbar. Zu den besonders günstigen Titeln gehören z.B. "Terminator: Dark Fate" , "Kingsman - The Secret Service", "Red Sparrow" oder "Deadpool 2":

Das gesamte Aktionsangebot erreichen Sie über den Hinweis "Einsparungen: 3 für 2: 4K im Sparpaket auf der Produktseite.

Außerdem stehen bei der "10 Blu-ray Discs für 50 EUR"-Aktion noch fast 1000 Filmen zum rechnerischen Einzelpreis von 5 EUR zur Auswahl:

Das gesamte Aktionsangebot erreichen Sie über den Hinweis "Aktuelle Angebote: 10 Blu-rays für 50 € auf der Produktseite

weitere Angebote: