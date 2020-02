News

Amazon kündigt Serien-Ende für "Bosch" bei Prime Video an

Amazon Prime Video zeigt noch in diesem Jahr die sechste Staffel von "Bosch". Ausserdem hat Amazon bereits grünes Licht für die siebte Staffel gegeben, die gleichzeitig die finale Staffel für das Amazon Original werden soll.

Die auf den Romanen von Michael Conell basierende Krimi-Serie mit Titus Welliver als grummeligem L.A.-Cop Harry Bosch ist das bisher am längsten laufende einstündige Prime Original. Für das Serien-Finale gibt Amazon schon einmal folgenden Ausblick:

Ausgehend von den Romanen "Die konkrete Blondine" und "Der brennende Raum" werden Harry Bosch (Titus Welliver) und Jerry Edgar (Jamie Hector) in der siebten und letzten Staffel von Bosch an zwei getrennten, aber gefährlichen Morduntersuchungen arbeiten. Ihre Ermittlungen führen sie in die höchsten Ebenen der Wirtschaftskriminalität und in die tödlichen Tiefen des Drogenhandels auf der Straße...

Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin in Ultra HD & HDR bei Amazon zum Abruf bereit. Der genaue Starttermin für die sechste Staffel ist noch offen.

