News

Amazon Echo Show 10 jetzt vorbestellbar

Amazon.de bietet ab sofort den Echo Show 10 auch in Deutschland zur Vorbestellung an. Der Echo-Lautsprecher mit 10,1 Zoll HD-Bildschirm soll laut Amazon ab dem 14.04.2021 erhältlich sein und wird in den Farbvarianten Anthrazit und Weiß zum Preis von 249,99 EUR angeboten.

Während bei den anderen Echo Show-Modellen nur kleinere Lautsprecher eingebaut sind, verfügt der Echo Show 10 über einen 76 mm-Woofer und zwei 25 mm-Hochtonlautsprecher. Außerdem ist das Display drehbar und passt sich Bewegungen des Benutzers im Raum an und die Kamera bietet eine Auflösung von 13 Megapixeln statt nur 1 Megapixel bei den anderen Show-Modellen.