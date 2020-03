News

Amazon Blu-ray & 4K Ultra HD Blu-ray-Deals ab 4,24 EUR

Amazon.de bietet derzeit zahlreiche Blu-ray Disc-Schnäppchen ab 4,24 EUR an. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Reaktion auf Angebote der Konkurrenz, so dass diese Preise wohl nur für kurze Zeit gelten dürften. Es sind auch viele Neuheiten der letzten Monate dabei wie z.B. "Rambo: Last Blood" oder "Angel Has Fallen" für je 12,74 EUR. Für je 21,24 EUR bzw. 22,94 EUR sind auch einige Ultra HD Blu-rays im Angebot:

