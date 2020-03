News

Amazon-Angebote am Mittwoch

Amazon.de präsentiert heute als Tagesangebot wieder reduzierte Kindle eBooks sowie in einer weiteren Aktion kostenlose eBooks für die ganze Familie.

Neben einer neuen 2 TV-Serien auf DVD für 20 EUR-Aktion stehen noch reduzierte Blu-ray-Neuheiten ab 12,99 EUR und viele Filme für je 5,55 EUR zur Auswahl:

Zum Streaming gibt es auch noch einmal Once Upon A Time In... Hollywood für 1,99 EUR im Verleih bei Amazon Prime Video.

Aktuelle Amazon-Angebote (Auswahl)

