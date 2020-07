News

Amazon: Alle Game of Thrones-Staffeln auf Blu-ray Disc & DVD heute reduziert

Amazon.de bietet heute im Rahmen der Sommer-Angebote-Aktion u.a. als Tagesangebot alle Staffeln von "Game of Thrones" auf Blu-ray Disc & DVD zum reduzierten Preis an. Neben den einzelnen Season Box-Sets ist auch die Komplett-Edition mit allen acht Staffeln in der "Limited Collector's Edition" auf Blu-ray Disc für 253,44 EUR erhältlich:

weitere Blu-ray Disc & DVD-Aktionen:

Alle Amazon Sommer-Angebote mit bis zu 40 Prozent Rabatt gibt es täglich aktualisiert und mit weiteren Blitzangeboten bis zum 15.07. unter www.amazon.de/angebote.

Alle Amazon-Angebote auf einen Blick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.