News

Amazon: "3 Ultra HD Blu-rays zum Preis von 2" nur noch bis morgen

Amazon.de beendet am Sonntag die aktuelle 3 Ultra HD Blu-rays zum Preis von 2-Aktion. Beim Kauf von jeweils drei Filmen lassen sich im Idealfall 33% sparen. Zur Auswahl stehen fast 300 4K-Filme inklusive Top-Titel wie "Spider-Man: Far From Home". Ebenso läuft die Eiskalt reduziert-Aktion am Sonntag aus. Von Fox gibt es noch eine weitere "3 für 2"-Aktion, die ebenfalls einige Ultra HD Blu-rays enthält.

Weitere Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Angebote

Alle Amazon-Angebote auf einen Blick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.