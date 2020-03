News

Alle "Star Wars"-Filme erstmals in 4K Ultra HD & HDR bei Disney+

Disney+ präsentiert ab sofort auch in Deutschland erstmals die Star Wars-Kinofilme in 4K Ultra HD Blu-ray und HDR. Je nach Gerät steht z.B. bei Fernsehern von LG und dem Apple TV auch Dolby Vision zur Verfügung. Während "Solo: A Star Wars Story" und "Star Wars: Die letzten Jedi" bereits auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurden, ist Disney+ die erste Möglichkeit, alle "Star Wars"-Filme in Ultra HD zu sehen, bevor diese am 30.04.2020 zusammen mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" erstmals auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Für das Finale der Skywalker-Saga berücksichtigt Disney noch das klassische Verleih-Fenster für die Heimkino-Veröffentlichung auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wird voraussichtlich ab Sommer bei Disney+ zu sehen sein.

Disney+ kann 7 Tage gratis ausprobiert werden. Nach dem Start der 7 Tage Free Trial-Phase können sich Nutzer für ein Jahres- oder Monats-Abo entscheiden. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

www.disneyplus.com

Star Wars - Einzelfilme auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.