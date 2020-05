News

Alle "Ice Age"-Filme bei Disney+

Disney bietet jetzt alle "Ice Age"-Filme zum Streaming bei Disney+ an. Zumindest "Ice Age - Kollision voraus" ist dort auch in Ultra HD mit HDR erhältlich. Die ersten vier Teile gibt es in HD-Auflösung. Neben den fünf "Ice Age"-Kinofilmen von Fox ist bei Disney+ auch noch das Kurzfilm-Special "Ice Age - Jäger der verlorenen Eier" abrufbar.

www.disneyplus.com

