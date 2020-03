News

"Ali G in da House" als Steelbook auf Blu-ray Disc

Justbridge Entertainment veröffentlicht "Ali G in da House" auf Blu-ray Disc. Der Kinofilm aus dem Jahr 2002 mit Sacha Baron Cohen in der Rolle des durchgeknallten "Ali G" sollte ursprünglich am 17.04.2020 erstmals als limitierte Steelbook-Edition auf Blu-ray Disc in den Handel kommen. Inzwischen wurde die Veröffentlichung aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ali G in da House [Blu-ray Disc]

Bild: 16:9

Ton: Englisch, Deutsch (DTS HD MA 5.1) Deutsch (DTS HD MA 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar von Ali G und Ricky C

Taking the Talk – Sprechen wie Ali G

Unveröffentlichte Szenen

Me Video diary – Hinter den Kulissen mit Ali G

Ali’s Gallery - Fotogalerie

