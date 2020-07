News

"Alfred Hitchcock Collection" auf 4K Ultra HD Blu-ray vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt die "Alfred Hitchcock Collection" sowie das "Psycho"-Steelbook zur Vorbestellung auf Ultra HD Blu-ray an.

Die "Alfred Hitchcock Collection" erscheint am 10.09.2020 auf Ultra HD Blu-ray und enthält die Alfred Hitchcock-Filme "Die Vögel", "Psycho", " Das Fenster zum Hof" und "Vertigo" in 4K.

Die Vögel [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1

Ton: Englisch (DTS HD MA 2.0), Deutsch (DTS 2.0)

Extras:

The Birds: Hitchcocks Monster Movie

Unveröffentlichte Szenen

Das ursprüngliche Ende

Alles über The Birds

Storyboard-Sequenz

Tipi Hedrens Probeaufnahmen

Hitchcock/Truffaut: Interview-Ausschnitte

Universal International Newsreels: The Birds kommt / Spannungs-Story

Produktionsfotos

Psycho [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1

Ton: Englisch (DTS:X), Deutsch (DTS 2.0)

Extras:

Der Sound von Psycho

Das Making-of von Psycho

Im Schatten des Meisters: Hitchcocks Erben

Hitchcock/ Truffaut: Interview-Ausschnitte

Nachrichtenausschnitte: Psycho erscheint

Die Duschszene: Mit und ohne Musik

Die Duschszene: Storyboards von Saul Bass

Das Fenster zum Hof [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,66:1

Ton: Englisch (DTS HD MA 2.0), Deutsch (DTS 2.0)

Extras:

Ethik in Rear Window: Eine Original-Dokumentation

Eine Unterhaltung mit Drehbuchautor John Michael Hayes

Pures Kino: Mit den Augen des Meisters

Barrieren durchbrechen: Hitchcocks Sound

Hitchcock / Truffaut: Interview-Ausschnitte

Die Meister des Kinos

Filmkommentar mit John Fawell, Autor von Hitchcocks Rear Window: The Well-Made Film

Produktionsfotos

Original-Kinotrailer

Neuauflage des Trailers erzählt von James Stewart

Vertigo [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1

Ton: Englisch, Deutsch (DTS:X)

Extras:

Besessen von Vertigo: Hitchcocks Meisterwerk zum neuen Leben entdeckt

Die Komplizen: Hitchcocks Mitarbeiter

Hitchcock/ Truffaut: Interview-Ausschnitte

Filmende für das Ausland

Die Archive von Vertigo

Filmkommentar mit Regisseur William Friedkin

Die Lew Wasserman Ära

Original-Kinotrailer

Restaurierter Original-Kinotrailer

