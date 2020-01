News

Action-Thriller "Spenser Confidential" ab März bei Netflix und im Kino

Netflix hat den ersten Trailer für "Spenser Confidential" veröffentlicht. Der neue Action-Thriller von "Deepwater Horizon"-Regisseur Peter Berg mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle wird ab dem 6. März bei Netflix zu sehen sein. Ähnlich wie "The Irishman" wird "Spenser Confidential" aber auch in einigen ausgewählten Kinos gezeigt.

