"Absentia - Staffel 3" ab heute in Ultra HD & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video setzt das Amazon Original "Absentia" fort und präsentiert ab heute die dritte Staffel. Die neuen Episoden des Prime Originals stehen zunächst in der englischen Originalversion zur Auswahl. Die deutsche Synchronfassung soll später im Jahr folgen. Die ersten beiden Staffeln von "Absentia" stehen weiterhin bei Amazon Prime Video in Ultra HD zum Abruf bereit.

Laut Amazon geht es folgendermaßen in der dritten Staffel weiter:

Nach einer Reihe von tödlichen Ereignissen stellt ein internationaler Kriminalfall die Welt von Emily wieder einmal auf den Kopf. Als die Familie bedroht wird, müssen sie und ihr Ehemann Nick Durand (Patrick Heusinger) eingreifen. Doch schon bald kämpft Emily gegen die Zeit, um Nick zu retten. Dabei erkennt sie, dass sie sich inmitten einer viel größeren Verschwörung befindet. Emily fordert Hilfe vom FBI, um Nick zu verfolgen. Doch sie stößt auf vehementen Widerstand. Als sie die Angelegenheit selbst in die Hand nimmt und in einen riskanten Plan startet, gerät sie an den einzigen Mann, der sie zu Nick führen kann: Colin Dawkins (Geoff Bell). Zusammen mit ihrer ehemaligen FBI-Ausbilderin Rowena Kincade (Josette Simon) inszeniert Emily eine raffinierte List und folgt mit Special Agent Cal Isaac (Matthew Le Nevez) den Spuren. Es ist eine gefährliche Reise, die Emily weit weg von Boston führt und sie wie nie zuvor auf die Probe stellt. Um zu bestehen muss sie, nach allem, was sie bereits durchgemacht hat, wieder lernen zu vertrauen, zu lieben und endlich ihren wahren Platz in der Welt erkennen.

